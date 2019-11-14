Бюджет-2020 окончательно принят: основные показатели

В бюджете-2020 выросли расходы на силовиков
Верховная рада Украина приняла в целом законопроект о бюджете на 2020 год. РБК-Украина приводит основные показатели главного финансового документа на следующий год.
Доходы бюджета-2020 заложены в сумме 1,09 трлн гривен (доходы общего фонда 974,67 млрд гривен, доходы специального фонда 118,99 млрд гривен). Расходы заложены в сумме 1,18 трлн гривен (расходы общего фонда 1,05 трлн гривен, расходы специального фонда 127,92 млрд гривен).
Предельный объем дефицита бюджета сохранен на уровне 2,06% и установлен на отметке 94,275 млрд гривен, в том числе общего фонда 72,365 млрд гривен и специального фонда - в сумме 21,910 млрд гривен.
На 31 декабря 2020 предельный объем госдолга определен сумме 2,045 трлн гривен, предельный объем гарантированного государством долга - 318,371 млрд гривен.
При этом закон о бюджете устанавливает, что государственные гарантии в объеме до 29,274 млрд гривен могут предоставляться по решению Кабинета министров:
В 2020 году прожиточный минимум на человека в расчете на месяц установлен с 1 января - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
Субвенция на программу по обеспечению школ необходимым оборудованием составит на 3,5 млрд гривен. Субвенция на повышение зарплат учителей - 3,7 млрд гривен. Поддержку научных исследований вузами - 0,3 млрд гривен.
В сфере здравоохранения и продолжения ее реформы увеличены расходы на:
Дополнительный ресурс в сфере социальной защиты направят на:
Расходы на национальную безопасность и оборону составят беспрецедентные 245,8 млрд гривен (5,45% ВВП). Эти деньги будут направлены, в частности, на:
На строительство и ремонт дорог заложено 73,7 млрд гривен.
На реализацию земельной реформы предусмотрено 4,24 млрд гривен.
Проведено перераспределение из Государственного фонда регионального развития на субвенцию на социальное и экономическое развитие в объеме 2 млрд гривен.