Бюджет-2020 окончательно принят: основные показатели

Верховная рада Украина приняла в целом законопроект о бюджете на 2020 год. РБК-Украина приводит основные показатели главного финансового документа на следующий год.

Доходы, расходы и дефицит

Доходы бюджета-2020 заложены в сумме 1,09 трлн гривен (доходы общего фонда 974,67 млрд гривен, доходы специального фонда 118,99 млрд гривен). Расходы заложены в сумме 1,18 трлн гривен (расходы общего фонда 1,05 трлн гривен, расходы специального фонда 127,92 млрд гривен).

Предельный объем дефицита бюджета сохранен на уровне 2,06% и установлен на отметке 94,275 млрд гривен, в том числе общего фонда 72,365 млрд гривен и специального фонда - в сумме 21,910 млрд гривен.

Государственный долг и гарантии

На 31 декабря 2020 предельный объем госдолга определен сумме 2,045 трлн гривен, предельный объем гарантированного государством долга - 318,371 млрд гривен.

При этом закон о бюджете устанавливает, что государственные гарантии в объеме до 29,274 млрд гривен могут предоставляться по решению Кабинета министров:

для обеспечения частичного исполнения (не более 80%) долговых обязательств субъектов хозяйствования - резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования инвестиционных проектов;

для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования - резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности (в объеме до 10 млрд гривен).

Прожиточный минимум

В 2020 году прожиточный минимум на человека в расчете на месяц установлен с 1 января - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривен, с 1 декабря - 1769 гривен.

Расходы на образование выросли

Субвенция на программу по обеспечению школ необходимым оборудованием составит на 3,5 млрд гривен. Субвенция на повышение зарплат учителей - 3,7 млрд гривен. Поддержку научных исследований вузами - 0,3 млрд гривен.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения и продолжения ее реформы увеличены расходы на:

закупку лекарственных средств и медицинских изделий - 3,2 млрд гривен;

модернизацию и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения - 1 млрд гривен;

лечение украинцев за рубежом - 0,4 млрд гривен.

Социальная защита

Дополнительный ресурс в сфере социальной защиты направят на:

выплаты одиноким пенсионерам или лицам старше 80 лет и не имеющим права на пенсии - 0,8 млрд гривен;

выплаты помощи семьям с детьми - 0,6 млрд гривен;

субвенцию на выплаты детям-сиротам - 0,4 млрд гривен;

субвенцию на жилье и помещения для семейных детских домов - 0,4 млрд гривен.

Рекордные расходы на безопасность и оборону

Расходы на национальную безопасность и оборону составят беспрецедентные 245,8 млрд гривен (5,45% ВВП). Эти деньги будут направлены, в частности, на:

денежное обеспечение и зарплаты - 141,4 млрд (+14,4 млрд);

создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники - 35,4 млрд гривен (+7,8 млрд);

выплату пособий в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности - 6,66 млрд (+2,44 млрд);

строительство (приобретение) жилья - 2,23 млрд (389,8 млн).

Дополнительные расходы

На строительство и ремонт дорог заложено 73,7 млрд гривен.

На реализацию земельной реформы предусмотрено 4,24 млрд гривен.

Проведено перераспределение из Государственного фонда регионального развития на субвенцию на социальное и экономическое развитие в объеме 2 млрд гривен.