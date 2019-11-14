Бюджет-2020 остаточно прийнято: основні показники

У бюджеті-2020 зросли витрати на силовиків
Верховна рада Україна прийняла в цілому законопроект про бюджет на 2020 рік. РБК-Україна наводить основні показники головного фінансового документа на наступний рік.
Доходи бюджету-2020 закладено в сумі 1,09 трлн гривень (доходи загального фонду 974,67 млрд гривень, доходи спеціального фонду 118,99 млрд гривень). Витрати закладено в сумі 1,18 трлн гривень (видатки загального фонду 1,05 трлн гривень, видатки спеціального фонду 127,92 млрд гривень).
Граничний обсяг дефіциту бюджету збережено на рівні 2,06% та встановлено на позначці 94,275 млрд гривень, в тому числі загального фонду 72,365 млрд гривень і спеціального фонду - в сумі 21,910 млрд гривень.
Станом на 31 грудня 2020 граничний обсяг держборгу визначено сумі 2,045 трлн гривень, граничний обсяг гарантованого державою боргу - 318,371 млрд гривень.
При цьому закон про бюджет встановлює, що державні гарантії в обсязі до 29,274 млрд гривень можуть надаватися за рішенням Кабінету міністрів:
У 2020 році прожитковий мінімум на особу в розрахунку на місяць встановлено з 1 січня - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
Субвенція на програму по забезпеченню шкіл необхідним обладнанням складе на 3,5 млрд гривень. Субвенція на підвищення зарплат вчителів - 3,7 млрд гривень. Підтримка наукових досліджень вишами - 0,3 млрд гривень.
У сфері охорони здоров'я і продовження її реформи збільшено видатки на:
Додатковий ресурс в сфері соціального захисту направлять на:
Витрати на національну безпеку і оборону складуть безпрецедентні 245,8 млрд гривень (5,45% ВВП). Ці гроші будуть спрямовані, зокрема, на:
На будівництво і ремонт доріг закладено 73,7 млрд гривень.
На реалізацію земельної реформи передбачено 4,24 млрд гривень.
Проведено перерозподіл з Державного фонду регіонального розвитку на субвенцію на соціальний і економічний розвиток в обсязі 2 млрд гривень.