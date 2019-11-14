Бюджет-2020 остаточно прийнято: основні показники

Верховна рада Україна прийняла в цілому законопроект про бюджет на 2020 рік. РБК-Україна наводить основні показники головного фінансового документа на наступний рік.

Доходи, витрати і дефіцит

Доходи бюджету-2020 закладено в сумі 1,09 трлн гривень (доходи загального фонду 974,67 млрд гривень, доходи спеціального фонду 118,99 млрд гривень). Витрати закладено в сумі 1,18 трлн гривень (видатки загального фонду 1,05 трлн гривень, видатки спеціального фонду 127,92 млрд гривень).

Граничний обсяг дефіциту бюджету збережено на рівні 2,06% та встановлено на позначці 94,275 млрд гривень, в тому числі загального фонду 72,365 млрд гривень і спеціального фонду - в сумі 21,910 млрд гривень.

Державний борг і гарантії

Станом на 31 грудня 2020 граничний обсяг держборгу визначено сумі 2,045 трлн гривень, граничний обсяг гарантованого державою боргу - 318,371 млрд гривень.

При цьому закон про бюджет встановлює, що державні гарантії в обсязі до 29,274 млрд гривень можуть надаватися за рішенням Кабінету міністрів:

для забезпечення часткового виконання (не більше 80%) боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), залученими для фінансування інвестиційних проектів;

для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), залученими для фінансування програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки (в обсязі до 10 млрд гривень).

Прожитковий мінімум

У 2020 році прожитковий мінімум на особу в розрахунку на місяць встановлено з 1 січня - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей у віці до 6 років: з 1 січня - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;

дітей у віці від 6 до 18 років: з 1 січня - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.

Витрати на освіту зросли

Субвенція на програму по забезпеченню шкіл необхідним обладнанням складе на 3,5 млрд гривень. Субвенція на підвищення зарплат вчителів - 3,7 млрд гривень. Підтримка наукових досліджень вишами - 0,3 млрд гривень.

Охорона здоров'я

У сфері охорони здоров'я і продовження її реформи збільшено видатки на:

закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення - 3,2 млрд гривень;

модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування - 1 млрд гривень;

лікування українців за кордоном - 0,4 млрд гривень.

Соціальний захист

Додатковий ресурс в сфері соціального захисту направлять на:

виплати одиноким пенсіонерам або особам старше 80 років і які не мають права на пенсії - 0,8 млрд гривень;

виплати допомоги сім'ям з дітьми - 0,6 млрд гривень;

субвенцію на виплати дітям-сиротам - 0,4 млрд гривень;

субвенцію на житло і приміщення для сімейних дитячих будинків - 0,4 млрд гривень.

Рекордні витрати на безпеку і оборону

Витрати на національну безпеку і оборону складуть безпрецедентні 245,8 млрд гривень (5,45% ВВП). Ці гроші будуть спрямовані, зокрема, на:

грошове забезпечення і зарплати - 141,4 млрд (+14,4 млрд);

створення, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової (спеціальної) техніки - 35,4 млрд гривень (+7,8 млрд);

виплату допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності чи часткової втрати працездатності - 6,66 млрд (+2,44 млрд);

будівництво (придбання) житла - 2,23 млрд (389,8 млн).

Додаткові витрати

На будівництво і ремонт доріг закладено 73,7 млрд гривень.

На реалізацію земельної реформи передбачено 4,24 млрд гривень.

Проведено перерозподіл з Державного фонду регіонального розвитку на субвенцію на соціальний і економічний розвиток в обсязі 2 млрд гривень.

