Бюджет-2019 выписан не для людей, а в угоду МВФ, - Рабинович

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По мнению Рабиновича, власть работает "в угоду заграничным кураторам"

Верховная рада Украины сегодня утром приняла государственный бюджет на 2019 год, который выписан исключительно, чтобы угодить Международному валютному фонду (МВФ). Такое мнение на своей странице в Facebook выразил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

По словам политика, депутаты спешили со скорейшим принятием бюджета, чтобы угодить МВФ и получить очередной транш от международной финансовой организации.

"Им нужно было принять госбюджет на 2019 год как можно быстрее, иначе Международный валютный фонд отказал бы в очередном транше. А это 3,9 млрд долларов. Очень хороший кусок, который еще можно успеть распилить до выборов. А отдавать деньги придется нашим детям и внукам!", – заявил политик.

По его словам, нынешнее принятие бюджета стало очередным доказательством того, что действующая украинская власть работает не на благо народа, а "в угоду заграничным кураторам". При этом власть не считается с проблемами ни пенсионеров, которые с трудом выживают на мизерные пенсии, ни молодежи, которая не видит здесь перспектив и массово выезжает за границу в поисках лучшей жизни, считает Рабинович.

"Для этой власти главное – успеть дограбить Украину! Вот цифры, убедительно доказывающие, что бюджетом-2019 власть собирается добить украинцев и окончательно разорить страну. В бюджете-2019 запланирован рост прожиточного минимума на целых 9,4%. В реальных деньгах это выглядит смешно. В июле 2019 года он повысится с 1777 до 1936 гривен. То есть на целых 159 гривен. А в декабре следующего года его поднимут на 91 грн – до 2027 гривен! Прожить на эти деньги в Украине уже сейчас невозможно!", – сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что минимальная зарплата при этом вырастет всего на 38 гривен в месяц. Еще хуже ситуация с пенсиями – из-за задержки индексации люди три месяца не будут получать пересчитанные пенсии, но и после пересчета, по словам народного депутата, они останутся мизерными.

"А теперь самое интересное. Даже эти унизительные и издевательские повышения на самом деле – фикция, поскольку они не учитывают инфляции. В бюджете-2019 она предусмотрена в рамках 7,4%. Это очень оптимистичный прогноз, и любой здравомыслящий экономист просто посмеется над этой цифрой. Если мы проанализируем текущую экономическую ситуацию, то поймем, что в лучшем случае инфляция за 2019 год достигнет 10%. То есть все "повышения", на которых так пиарятся члены правительства и депутаты, – просто наглая ложь! Скажите, неужели вы действительно снова будете за них голосовать?!", – подытожил Рабинович.