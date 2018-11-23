Бюджет-2019 виписаний не для людей, а на догоду МВФ, - Рабінович

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, влада працює "на догоду закордонним кураторам"

Верховна рада України сьогодні вранці прийняла державний бюджет на 2019 рік, який виписаний виключно, щоб догодити Міжнародному валютному фонду (МВФ). Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович.

За словами політика, депутати поспішали з якнайшвидшим прийняттям бюджету, щоб догодити МВФ і отримати черговий транш від міжнародної фінансової організації.

"Їм потрібно було прийняти держбюджет на 2019 рік як можна швидше, інакше Міжнародний валютний фонд відмовив би в черговому транші. А це 3,9 млрд доларів. Дуже хороший шматок, який ще можна встигнути розпиляти до виборів. А віддавати гроші доведеться нашим дітям та онукам!", – заявив політик.

За його словами, нинішнє прийняття бюджету стало черговим доказом того, що чинна українська влада працює не на благо народу, а "на догоду закордонним кураторам". При цьому влада не рахується з проблемами ні пенсіонерів, які ледве виживають на мізерні пенсії, ні молоді, яка не бачить тут перспектив і масово виїжджає за кордон у пошуках кращого життя, вважає Рабінович.

"Для цієї влади головне – встигнути дограбувати Україну! Ось цифри, які переконливо доводять, що бюджетом-2019 влада збирається добити українців і остаточно розорити країну. У бюджеті-2019 заплановано зростання прожиткового мінімуму на цілих 9,4%. В реальних грошах це виглядає смішно. У липні 2019 року він підвищиться з 1777 до 1936 гривень. Тобто на цілих 159 гривень. А в грудні наступного року його піднімуть на 91 грн – до 2027 гривень! Прожити на ці гроші в Україні вже зараз неможливо!", – сказав парламентарій.

Він підкреслив, що мінімальна зарплата при цьому зросте всього на 38 гривень на місяць. Ще гірша ситуація з пенсіями – через затримку індексації люди три місяці не будуть отримувати перераховані пенсії, але і після перерахунку, за словами народного депутата, вони залишаться мізерними.

"А тепер найцікавіше. Навіть ці принизливі і знущальні підвищення насправді – фікція, оскільки вони не враховують інфляції. У бюджеті-2019 вона передбачена в рамках 7,4%. Це дуже оптимістичний прогноз, і будь-який розсудливий економіст просто посміється над цією цифрою. Якщо ми проаналізуємо поточну економічну ситуацію, то зрозуміємо, що в кращому випадку інфляція за 2019 рік досягне 10%. Тобто всі "підвищення", на яких так піаряться члени уряду і депутати, – просто нахабна брехня! Скажіть, невже ви дійсно будете за них голосувати?!", – підсумував Рабінович.