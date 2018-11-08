Рада планує підвищити акциз на сигарети

Фото: парламент (РБК-Україна, Анастасія Светлєвська)

Пропонується встановити нульову ставку акцизу на етиловий спирт для виробництва харчового оцту і парфюмерно-косметичної продукції

Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", необхідних для прийняття проекту держбюджету на 2019 рік, передає кореспондент РБК- Україна.

Документ після низки невдалих голосувань підтримали 233 нардепа.

Акцизи

Законопроектом передбачається збільшити з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків (прогнозний індекс споживчих цін у 2018 році). При цьому пропонується встановити нульову ставку акцизного податку на спирт етиловий, що використовується для виробництва харчового оцту, парфюмерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення.

Так, для забезпечення контролю за цільовим використанням спирту планується встановити перелік вимог до підприємств, які отримують спирт за нульовою ставкою акцизного податку, і передбачити, що такі підприємства повинні бути обладнані витратомірами отриманого спирту і витратомірами обсягу виробленої продукції, інформація з яких щодня передається до контролюючих органів.

Крім того, встановлюється, що норми про зміни в адмініструванні акцизного податку пального і спирту набувають чинності з 1 липня 2019 року, а відповідальність за порушення зазначених норм - з 1 жовтня 2019 року.

Документом пропонується підвищити з 1 січня 2019 року ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами з 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну і передбачити поетапне підвищення ставки до рівня 30 грн/тонну в 2023 рік (щорічне підвищення на 5 грн/тонну).

Крім того, планується збільшити ставки рентної плати за користування надрами для видобутку нафти і конденсату на 2% і для залізної руди - на 0,8%; збільшити ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 50%.

Також у проекті закону пропонується підвищити контроль за обігом пального. Для цього планується відображати в Системі електронного адміністрування реалізації палива (СЕАРП, - ред.) Фактичне рух палива в розрізі місць зберігання (в даний час облік здійснюється в розрізі суб'єктів господарювання).

Вартість безподаткових посилок

Також документом пропонується знизити поріг безподаткових пересилань для фізичних осіб з 150 до 100 євро.

Згідно з проектом, передбачається оподатковувати податком на додану вартість (ПДВ) ввезення в Україну товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або у одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.

"Для застосування зазначеної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, в першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть обкладатися товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро", - йдеться у пояснювальній записці до закону.

Також пропонується визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників, які будуть здійснювати нарахування та сплату податкових зобов'язань з ПДВ у бюджет.

Нагадаємо, Кабмін вніс у Раду даний проект закону 5 листопада.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 жовтня Рада провалила закон про зміни до Податкового кодексу, якими пропонувалося підвищити акциз на алкоголь і сигарети на 9% з січня 2019 року.

Парламент прийняв за основу і в цілому проект постанови №9000-П про висновки і пропозиції до проекту держбюджету на 2019 рік. Таким чином нардепи підтримали в першому читанні проект держбюджету на 2019 рік. У той же день нардепи схвалили за основу в першому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", проект з другого разу підтримали 244 депутата ВР.