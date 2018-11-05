Бюджет-2019: Кабмин предлагает Раде повысить акциз на сигареты на 9% с июля

Фото: Кабинет министров (РБК-Украина, Виталий Носач)

Предлагается установить нулевую ставку акциза на этиловый спирт для производства пищевого уксуса и парфюмерно-косметической продукции

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов", необходимых для принятия проекта госбюджета на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию на сайте парламента.

Документ был зарегистрирован в Раде 5 ноября.

Законопроектом предполагается увеличить с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9 процентов (прогнозный индекс потребительских цен в 2018 году).

При этом предлагается установить нулевую ставку акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.

Так, для обеспечения контроля за целевым использованием спирта планируется установить перечень требований к предприятиям, которые получают спирт по нулевой ставке акцизного налога, и предусмотреть, что такие предприятия должны быть оборудованы расходомерами полученного спирта и расходомерами объема произведенной продукции, информация с которых ежедневно передается в контролирующие органы.

Кроме того, устанавливается, что нормы об изменениях в администрировании акцизного налога горючего и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм - с 1 октября 2019 года.

Документом для стимулирования предприятий-загрязнителей к уменьшению загрязнения окружающей среды, а также приближению к ставкам за выбросы парниковых газов в странах ЕС предлагается повысить с 1 января 2019 года ставку экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну и предусмотреть поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн/тонну в 2023 году (ежегодное повышение на 5 грн/тонну).

Кроме того, планируется увеличить ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2% и для железной руды - на 0,8%; увеличить ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%.

Также в проекте закона предлагается повысить контроль за оборотом горючего. Для этого планируется отражать в Системе электронного администрирования реализации топлива (СЭАРП, - ред.) фактическое движение топлива в разрезе мест хранения (в настоящее время учет осуществляется в разрезе субъектов хозяйствования).

Проектом планируется ввести лицензирование деятельности всех субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, хранение, оптовую и розничную торговлю горючим; а также ввести контроль за целевым использованием горючего, предназначенного для целей авиационного транспорта (бензинов авиационных и топлива для реактивных двигателей), установить ответственность за использование такого товара не по назначению (в случае нецелевого использования горючего применять увеличивающий коэффициент 10).

Напомним, 18 октября Рада провалила закон об изменениях в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение акциза на алкоголь и сигареты на 9% с января 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год. Таким образом нардепы поддержали в первом чтении проект госбюджета на 2019 год.

Кроме того, в тот же день народные депутаты одобрили за основу в первом чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", проект со второго раза поддержали 244 нардепа.