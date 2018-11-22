В Минфине прокомментировали первый закон из пакета бюджета-2019

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, имплементация норм этого закона повлияет на укрепление финансового обеспечения регионов

Воплощение норм закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины повлияет на укрепление финансового обеспечения регионов и ослабит зависимость регионов от дотаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как отметили в ведомстве, имплементация норм этого закона повлияет на укрепление финансового обеспечения регионов, ослабит зависимость регионов от дотаций, будет способствовать реализации региональных инвестиционных программ.

Также обеспечит возможность привлечения в экономику региона средств иностранных инвесторов на льготных условиях для реализации различных региональных производственных и социальных проектов за счет финансирования МФО муниципальных проектов в областях.

Напомним, 22 ноября народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Наиболее жаркие дискуссии среди нардепов вызвала правка относительно финансирования Национальной академии наук Украины. В ходе обсуждения парламентарии договорились, что эта норма будет включена в Бюджетный кодекс. После этого Рада приняла законопроект во втором чтении.

Проектом закона, в частности, определяется, что при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других соцвыплат, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного социального и пенсионного госстрахования, с целью обеспечения адресности и недопущения назначения, начисления и/или совершения неправомерных социальных выплат Министерство финансов Украины имеет право на бесплатное получение информации, содержащей банковскую тайну, персональные данные, и доступ к автоматизированных информационных и справочных систем, реестров и банков данных, владельцем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления

Ранее, 18 октября ВР приняла за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год. Таким образом нардепы приняли за основу бюджет-2019.