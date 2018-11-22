В Мінфіні прокоментували перший закон із пакету бюджету-2019

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, втілення норм цього закону вплине на зміцнення фінансового забезпечення регіонів

Втілення норм закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України вплине на зміцнення фінансового забезпечення регіонів та послабить залежність регіонів від дотацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

Як зазначили у відомстві, втілення норм цього закону вплине на зміцнення фінансового забезпечення регіонів, послабить залежність регіонів від дотацій, сприятиме реалізації регіональних інвестиційних програм.

Також забезпечить можливість залучення в економіку регіону коштів іноземних інвесторів на пільгових умовах для реалізації різних регіональних виробничих і соціальних проектів за рахунок фінансування МФО муніципальних проектів в областях.

Нагадаємо, 22 листопада народні депутати підтримали у другому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Найбільш палкі дискусії серед нардепів визвала правка щодо фінансування Національної академії наук України. У ході обговорення парламентарі домовилися, що ця норма буде включена у Бюджетний кодекс. Після цього Рада схвалила законопроект у другому читанні.

Проектом закону, зокрема, визначається, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соцвиплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового соціального і пенсійного держстрахування, з метою забезпечення адресності та недопущення призначення, нарахування та/або здійснення неправомірних соціальних виплат Міністерство фінансів України має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Раніше, 18 жовтня ВР схвалила за основу і в цілому проект постанови №9000-П про висновки і пропозиції до проекту держбюджету на 2019 рік. Таким чином нардепи прийняли за основу бюджет-2019.