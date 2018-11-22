Рада схвалила перший закон з пакету бюджету-2019

Ілюстративне фото (УНІАН)

Проектом врегульовуються питання, пов'язані з підготовкою бюджету на 2019 рік

Народні депутати підтримали у другому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", передає кореспондент РБК-Україна. Документ після ряду провальних голосувань підтримали 243 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Фото: обговорення проекту закону

Слід зазначити, що найбільш палкі дискусії серед нардепів визвала правка щодо фінансування Національної академії наук України. У ході обговорення парламентарі домовилися, що ця норма буде включена у Бюджетний кодекс. Після цього Рада схвалила законопроект у другому читанні.

Фото: результати голосування

"Установити, що до 2023 року (включно) частина чистого прибутку, що відповідно до пункту 17 частини другої статті 29 цього Кодексу та статті 11-1 закону "Про управління об’єктами державної власності" підлягає спрямуванню до державного бюджету України державними унітарними підприємствами, що перебувають у віданні Національної академії наук України, залишається у розпорядженні таких державних унітарних підприємств, що перебувають у віданні НАНУ, та спрямовується ними виключно на проведення своєї ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази", - сказано у тексті поправки.

Суть закону

У пояснювальній записці зазначено, що документ розроблений з метою врегулювання питань, пов'язаних з підготовкою проекту закону про держбюджет на 2019 рік і нормування прийнятих змін до законодавства.

Проектом, зокрема, встановлюється термін для затвердження порядку та умов надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам - протягом 30 днів з дня набрання чинності законом про бюджет.

Зокрема, пропонується позбавити Мінфін невластивих повноважень щодо затвердження істотних умов договору енергосервісу (щодо об'єктів державної власності). Їх пропонується віднести до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Передбачається врегулювати питання зарахування з 1 січня 2019 року 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин.

Пропонується доповнити перелік захищених видатків бюджету витратами на програму держгарантій медобслуговування населення, щоб уникнути ситуацій щодо призупинення її дії (зокрема, призупинення здійснення оплати за надання медпослуг населенню).

Також нормуються особливості формування і виконання місцевих бюджетів у Донецькій і Луганській областях на період проведення операції Об'єднаних сил.

Законом доповнюється перелік витрат, на які за рахунок субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам надаються пільги і житлові субсидії населенню. Відзначимо, що проектом доповнюється і власне перелік категорій населення, яким надаються пільги та субсидії за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, новою категорією "постраждалі учасники Революції Гідності".

Передбачається пролонгація до 2027 року дії експерименту щодо здійснення патронату над дитиною за рахунок і в межах коштів субвенції з держбюджету на виплату соцдопомоги від держави на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соцпослуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".

При цьому проектом закону пропонується виключити витрати бюджету на дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та сім'ї патронатних вихователів з переліку витрат на освіту і включити такі витрати до переліку витрат на соцзахист і соцзабезпечення.

Право Мінфіну на безоплатне отримання персональних даних

Визначається, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соцвиплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового соціального і пенсійного держстрахування, з метою забезпечення адресності та недопущення призначення, нарахування та/або здійснення неправомірних соціальних виплат Міністерство фінансів України має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Для отримання та обробки таких персональних даних Мінфін не потребує отримання на це згоди фізичних осіб, при цьому обробка та захист персональних даних здійснюються з додержанням законодавства про захист персональних даних та в порядку, визначеному Кабміном.

Порядок здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат визначається урядом.

Про ЦВК

Посадовий оклад голови комісії становить 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, заступників голови, секретаря комісії - 27 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, члена - 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Перелік та розміри додаткових до посадового окладу виплат голові, заступникам голови, секретарю комісії та членам комісії визначаються Кабміном відповідно до закону "Про державну службу.

Підтримка с/г виробників

Встановлюється, що у 2017-2019 роках щорічний обсяг коштів державного бюджету України, які спрямовуються на держпідтримку сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі фермерських господарств, становить не менше 1 відсотка випуску продукції у сільському господарстві, у 2020-2025 роках не менше 1,5 відсотка.

Держпідтримка осіб з особливими освітніми потребами

У документі передбачена субвенція на надання держпідтримки особам з особливими освітніми потребами

За рахунок субвенції здійснюються видатки на:

1. оплату праці фахівців (перелік яких затверджується Кабміном) на основі укладених цивільно-правових договорів за:

проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) відповідно до індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів);

надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг із забезпечення освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної власності;

2. придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку;

3. оснащення кабінетів та/або ресурсних кімнат у відповідних закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами.

Визначено, що залишки коштів за субвенцією на надання держпідтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 жовтня народні депутати підтримали за основу в першому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", його з другого разу підтримали 244 парламентарі.

Агентство також повідомляло, що 18 жовтня ВР схвалила за основу і в цілому проект постанови №9000-П про висновки і пропозиції до проекту держбюджету на 2019 рік. Таким чином нардепи прийняли за основу бюджет-2019.

Додамо також, 18 жовтня Рада провалила закон про зміни до Податкового кодексу, якими пропонувалося підвищити акциз на алкоголь і сигарети на 9% з січня 2019 року.

А 8 листопада нардепи схвалили за основу в першому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", необхідний для прийняття бюджету на 2019 рік. Проект після низки невдалих голосувань підтримали 233 нардепа.

Зокрема, пропонується збільшити з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків. При цьому планується встановити нульову ставку акцизного податку на спирт етиловий, що використовується для виробництва харчового оцту, парфюмерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення.