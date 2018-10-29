Бюджет-2019 потрібно ухвалити до 1 грудня для продовження співпраці з МВФ, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

За словами Гройсмана, бюджет-2019 має бути реалістичним

Закон про державний бюджет на 2019 рік має бути прийнятий до 1 грудня для продовження планової співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана "Укрінформу".

За словами Гройсмана, бюджет-2019 має бути реалістичним - мають збігатися доходи і видатки, а дефіцит бюджету, за словами Гройсмана, має бути "з дуже чіткими джерелами його погашення".

"Ключовим, критичним фактором є те, щоб закон про державний бюджет був прийнятий до 1 грудня. Тоді ми зможемо планово продовжувати співпрацю з міжнародними фінансовими партнерами", - сказав він, зазначивши, що МВФ є знаковим для Євросоюзу.

"Підтримка ЄС України відбудеться після рішення Ради директорів валютного фонду, Світовий банк - теж чекає рішення валютного фонду. Тобто, МВФ є таким собі ключем, який відкриває нам двері, а потім відповідні механізми починають працювати", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що прийняття збалансованого бюджету на 2019 рік і зростання тарифів на газ для населення є умовами для початку нової програми співпраці з МВФ з кредитною лінією 3,9 млрд доларів.

Додамо, 19 жовтня Кабінет міністрів прийняв рішення про підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада.