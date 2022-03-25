Быстрое принятие Украины в ЕС вызовет разочарование среди стран Западных Балкан, - Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина активно добивается вступления в ЕС. Однако быстрое принятие Украины вызовет серьезное разочарование среди стран Западных Балкан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Вступление в ЕС - это процесс. Не существует ускоренной процедуры вступления. Если бы мы это сделали, мы бы превратили процесс вступления в ЕС в политический процесс, а этого не должно быть", - сказал Рютте.
Он заявил, что предоставление Украине привилегированной роли при вступлении в ЕС вызывает риск, что стабильность на Западных Балканах может оказаться под угрозой
"Риск такого ускорения заключается в том, что стабильность на Западных Балканах может оказаться под угрозой, потому что есть страны, которые также хотят вступления: Северная Македония, Албания. Это очень чувствительно", - добавил Рютте.
Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.
Вместе с тем лидеры восьми стран Евросоюза поддержали немедленное предоставление Украине перспективы вступления.
1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
Подробнее о перспективах интеграции читайте в материале "Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы".
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