Швидке прийняття України в ЄС викличе розчарування серед країн Західних Балкан, - Рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна активно домагається вступу в ЄС. Однак швидке прийняття України викличе серйозне розчарування серед країн Західних Балкан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Вступ до ЄС - це процес. Не існує прискореної процедури вступу. Якби ми це зробили, ми б перетворили процес вступу в ЄС в політичний процес, а цього не повинно бути", - сказав Рютте.
Він заявив, що надання Україні привілейованої ролі при вступі до ЄС викликає ризик, що стабільність на Західних Балканах може опинитися під загрозою
"Ризик такого прискорення полягає в тому, що стабільність на Західних Балканах може опинитися під загрозою, тому що є країни, які також хочуть вступу: Північна Македонія, Албанія. Це дуже чутливо", - додав Рютте.
Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.
Разом з тим лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.
1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
Детальніше про перспективи інтеграції читайте в матеріалі "Коли Україна вступить до Євросоюзу: питання і відповіді".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.