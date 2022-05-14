UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чем быстрее освободим Украину, тем быстрее восстановим рынок: Зеленский об угрозе голода в мире

Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский рассказал, что государства мира осознают, что заблокировав Черное море и продолжая войну, Россия ставит десятки стран перед угрозой ценового кризиса или голода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

По его словам, если страны поддерживают Украину, то они не допустят глобального голода.

Также он отметил, что чем быстрее закончится война, тем быстрее восстановится состояние продовольственного рынка.

"Сейчас поддержка Украины, прежде всего оружием, означает недопущение глобального голода. Чем быстрее мы освободим нашу землю и обеспечим безопасность Украины, тем быстрее восстановим нормальное состояние продовольственного рынка", - сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, при каких условиях готов отставить вопрос Крыма.

Также мы писали, что Зеленский назвал первый шаг, который должна сделать РФ для переговоров.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеВторжение России в Украину