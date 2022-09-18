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"Були у кільці". Окупанти в паніці тікають в Росію через Донецьк: перехоплення розмови

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Донецьк, Неділя 18 вересня 2022 18:35
"Були у кільці". Окупанти в паніці тікають в Росію через Донецьк: перехоплення розмови Фото: окупанти тікають в Росію через так звану "ДНР" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти тікають на територію Росії через Донецьк. Вони скаржаться, що ледь не потрапили в оточення ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський солдат розповідає товаришу, що тікає додому з війни в Україні. Він зізнається, що з його взводу лише троє залишилися живими.

"Ми в Донецьку. Нас 19 осіб. Наш взвод, короче, розх****ли. Нас залишилося лише троє осіб. Ми живемо в підвалі. Тут пі**ць, нас тут не годують", - сказав окупант.

При цьому він розповів, що командири давно покинули їх. Тому вони мусять самостійно вибиратися. Окупант не вірить, що зможе повернутися додому неушкодженим, адже їх можуть оточити підрозділи ЗСУ.

"Ми будемо виходити в Росію. Зрозумів? Ми взагалі в кільці були", - додав загарбник.

Нагадаємо, за даними розвідки, окупанти при втечі з Харківської області залишили понад 200 одиниць різної військової техніки.

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