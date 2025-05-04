ua en ru
Нд, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Бузкова алея старіє: чи залишиться Київ без улюбленого сирингарію

Неділя 04 травня 2025 10:25
UA EN RU
Бузкова алея старіє: чи залишиться Київ без улюбленого сирингарію Фото: Бузкова алея у Ботанічному саду імені Гришка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва, Василина Копитко

У київському ботанічному саду імені Гришка розквітла знаменита бузкова алея. Щороку вона приваблює десятки тисяч людей, але частина дерев уже втрачає силу.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник директора саду, кандидат біологічних наук Микола Шумика.

Унікальна колекція бузку

Сирингарій (так науково називають бузковий сад) розташований на мальовничих дніпровських схилах із краєвидом на Видубицький монастир і Лівобережжя. Його спроєктував відомий ландшафтний архітектор Леонід Рубцов у 1948-1950 роках.

На півтора гектара зібрано близько 120 сортів бузку з усього світу та 23 природні види. Один із найстаріших кущів - сорту "Людвіг Шпет", який завезли з Берліну після Другої світової війни. Його хотіли видалити через вік, але вирішили зберегти хоча б у вигляді декоративних стовбурів.

Дерева старіють, але бузковий сад залишиться

За словами науковця, деякі сорти бузку з роками втрачають життєздатність, особливо ті, що були виведені штучно. Крім того, через тривале вирощування в одному місці виснажується ґрунт.

Втім, у Ботсаду вже розробили 10-річну стратегію розвитку, яка передбачає оновлення бузкової алеї та закладення нового сирингарію. Частину робіт уже розпочали.

Бузкова алея у Ботанічному саду імені Гришка (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Популярність не згасає

До повномасштабної війни у пік цвітіння бузку Ботсад приймав до 30 тисяч відвідувачів на день. Зараз приходять до 15 тисяч щодня. Загалом бузковий сезон щороку приваблює понад 100 тисяч людей.

"Це сад для закоханих. Люди приходять ще вдосвіта - слухати солов’їв і дивитись на світанок", - каже Шумика.

Раніше РБК-Україна розповідало про п’ять найвражаючих ботанічних садів світу, які вражають своєю красою, масштабом і колекцією рослин. До списку увійшли сади в Сінгапурі, Лондоні, Ріо-де-Жанейро, Кейптауні та Монако. Вони вважаються справжніми оазисами природи, де можна побачити рідкісні рослини, архітектурні шедеври й унікальні ландшафтні рішення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Ще 2 літаки і понад 1300 окупантів: Генштаб оновив втрати росармії
Ще 2 літаки і понад 1300 окупантів: Генштаб оновив втрати росармії
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови