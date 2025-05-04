Сиреневая аллея стареет: останется ли Киев без любимого сирингария

В киевском ботаническом саду имени Гришко расцвела знаменитая сиреневая аллея. Ежегодно она привлекает десятки тысяч людей, но часть деревьев уже теряет силу.

Уникальная коллекция сирени

Сирингарий (так научно называют сиреневый сад) расположен на живописных днепровских склонах с видом на Выдубицкий монастырь и Левобережье. Его спроектировал известный ландшафтный архитектор Леонид Рубцов в 1948-1950 годах.

На полтора гектара собрано около 120 сортов сирени со всего мира и 23 природных вида. Один из старейших кустов - сорта "Людвиг Шпет", который завезли из Берлина после Второй мировой войны. Его хотели удалить из-за возраста, но решили сохранить хотя бы в виде декоративных стволов.

Деревья стареют, но сиреневый сад останется

По словам ученого, некоторые сорта сирени с годами теряют жизнеспособность, особенно те, что были выведены искусственно. Кроме того, из-за длительного выращивания в одном месте истощается почва.

Впрочем, в Ботсаду уже разработали 10-летнюю стратегию развития, которая предусматривает обновление сиреневой аллеи и закладку нового сирингария. Часть работ уже начали.

Сиреневая аллея в Ботаническом саду имени Гришко (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Популярность не угасает

До полномасштабной войны в пик цветения сирени Ботсад принимал до 30 тысяч посетителей в день. Сейчас приходят до 15 тысяч ежедневно. В целом сиреневый сезон ежегодно привлекает более 100 тысяч человек.

"Это сад для влюбленных. Люди приходят еще на рассвете - слушать соловьев и смотреть на рассвет", - говорит Шумика.