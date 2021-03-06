Без Буяльского. Шевченко назвал список сборной Украины на отбор ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список футболистов, которых он планирует вызвать на первый в 2021 году сбор национальной команды. В реестр вошли 33 футболиста, но ближе к началу сбора национальной команды список будет скорректирован.
Дебютный вызов получил Анатолий Трубин, а возвращение в ряды сборной празднует Артем Беседин. При этом в список не попал Виталий Буяльский.
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все - «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все - "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все - "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).
Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).
Напомним, в декабре состоялась жеребьевка группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022. Украина попала в группу D, которая состоит из пяти команд: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Украины.
Первый свой поединок отбора на ЧМ "сине-желтые" проведут с Францией, последний - с Боснией и Герцеговиной.
Также РБК-Украина писало, что стартовые домашние матчи отбора на ЧМ-2022 Украина проведет во Львове - сыграем с Финляндией и Казахстаном.
Отметим, в октябре Украина провела товарищеский матч против Франции. Тогда подопечные Андрея Шевченко разгромно уступили французам - 1:7.