Без Буяльського. Шевченко назвав список збірної України на відбір ЧС-2022

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список футболістів, яких він планує викликати на перший у 2021 році збір національної команди. До реєстру увійшли 33 футболісти, але ближче до початку збору національної команди список буде скоректований.

Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу .

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі - "Шахтар"), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі - "Динамо"), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва - "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва - "Аталанта", Італія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія).

Дебютний виклик отримав Анатолій Трубін, а повернення до лав збірної святкує Артем Бесєдін. При цьому в список не потрапив Віталій Буяльський.

Нагадаємо, в грудні відбулося жеребкування групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Україна потрапила в групу D, яка складається з п'яти команд: Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини, Казахстану та України.

Перший свій поєдинок відбору на ЧС "синьо-жовті" проведуть з Францією, останній - з Боснією і Герцеговиною.

Також РБК-Україна писало, що стартові домашні матчі відбору на ЧС-2022 Україна проведе у Львові - зіграємо з Фінляндією і Казахстаном.

Зазначимо, в жовтні Україна провела товариський матч проти Франції. Тоді підопічні Андрія Шевченка розгромно поступилися французам - 1:7.