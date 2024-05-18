Бувають відмови. Що робити, якщо дані військовозобов'язаного не оновлюються в ЦНАПі

Чому стаються відмови в оновленні даних

Коли у ЦНАПах військовозобов'язані оновлюють свої дані, система може надіслати відмову. В таких ситуаціях працівник ЦНАПу бачить, що користувач отримав відмову. Але при цьому немає даних про те, з яких причин це відбулося, каже Наталія Шамрай.

"Так, буває, що приходить відмова. ЦНАП на себе не перебирає функції суб'єкта надання послуги. Це означає, що ми не можемо впливати на цей процес. Тому якщо система видала відмову у видачі витягу, то зазвичай там написано, що треба робити й куди звертатися або для коректного внесення даних в систему, або ще для якихось дій", – каже вона.

Якщо є відмова, то людині треба звертатись в ТЦК і СП, додає директор департаменту.

"Треба звертатись туди, бо це єдиний орган, який приймає рішення з цієї теми. І законодавство України побудовано таким чином, що при оновленні даних в ЦНАПах або в електронному кабінеті дозволено лише певні речі. Щось дозволено, а щось не дозволено. Тому законодавством визначено, що всі головні повноваження в цьому питанні залишилися саме за ТЦК", – пояснює Наталія Шамрай.