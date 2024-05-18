Бывают отказы. Что делать, если данные военнообязанного не обновляются в ЦНАПе

Почему случаются отказы в обновлении данных

Когда в ЦНАПах военнообязанные обновляют свои данные, система может отправить отказ. В таких ситуациях работник ЦНАПа видит, что пользователь получил отказ. Но при этом нет данных о том, по каким причинам это произошло, говорит Наталья Шамрай.

"Да, бывает, что приходит отказ. ЦНАП на себя не берет на себя функции субъекта предоставления услуги. Это значит, что мы не можем влиять на этот процесс. Поэтому если система выдала отказ в выдаче выписки, то обычно там написано, что надо делать и куда обращаться либо для корректного внесения данных в систему, либо еще для каких-либо действий", – говорит она.

Если есть отказ, то человеку нужно обращаться в ТЦК и СП, добавляет директор департамента.

"Нужно обращаться туда, потому что это единственный орган, который принимает решения по этой теме. И законодательство Украины построено таким образом, что при обновлении данных в ЦНАПах или в электронном кабинете разрешены только определенные вещи. Что-то разрешено, а что-то не разрешено. Поэтому законодательством определено, что все главные полномочия в этом вопросе остались именно за ТЦК", – объясняет Наталья Шамрай.