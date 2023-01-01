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Був "з привітанням" від окупантів. Поліція показала дрон, який вночі летів на Київ

Фото: у поліції показали уламки дрона, який вночі летів на Київ (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці показали уламки іранського дрона-камікадзе, який вночі летів на Київ. Окупанти залишили на ньому "привітання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова.

За його словами, залишки "Шахеда" були знайдені на спортивному майданчику.

"Уламки "Шахеда" - частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком! Можна сказати і дешево, і без смаку! Справжній орко - style. І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терориста і її армію", - написав він під фото.

Фото: у поліції показали уламки дрона, який вночі летів на Київ (t.me/andrii_nebytov)
Нагадаємо, практично всю цю ніч у Києві і не лише лунала повітряна тривога. Окупанти атакували столицю ракетами і дронами-камікадзе. Втім, сили ППО збили в Києві 32 ворожі цілі, а уламки ракети впали на авто у Шевченківському районі міста.
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Київдрони