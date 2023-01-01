Был "с поздравлением" от оккупантов. Полиция показала дрон, который ночью летел на Киев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова.

По его словам, остатки "Шахеда" были обнаружены на спортивной площадке.

"Обломки "Шахеда" - часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко - style. И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", - написал он под фото.