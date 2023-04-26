UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Був послом в Росії. Стало відомо, хто очолюватиме китайську делегацію в Україну

Фото: Лі Хуей (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Колишній посол Китаю у РФ Лі Хуей очолить делегацію, яка приїде в Україну для врегулювання "кризи".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як розповіли в китайському МЗС, в планах Лі Хуей відвідати не тільки Україну, а й низку інших країн для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання конфлікту.

Лі обіймав посаду посла Китую в Росії з 2009 по 2019 рік. У 2019 році російський диктатор Путін нагородив Лі Орденом Дружби.

Нагадаємо, сьогодні президент Україна Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Також у Китаї після розмови лідера Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайСи ЦзиньпиньВійна Росії проти України