Бывший посол Китая в РФ Ли Хуэй возглавит делегацию, которая приедет в Украину для урегулирования "кризиса".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как рассказали в китайском МИДе, в планах Ли Хуэй посетить не только Украину, но и ряд других стран для проведения углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию конфликта.

Ли занимал должность посла Китая в России с 2009 по 2019 год. В 2019 году российский диктатор Путин наградил Ли Орденом Дружбы.