Був подвійний удар. Рятувальники показали наслідки атаки росіян на центр Одеси

Обстріли Одеси

Нагадаємо, росіяни вже два дні поспіль масовано атакують Одесу.

Зокрема, уночі 17 вересня Росія завдала удару по місту, пошкодивши 19-поверхівку та декілька приватних будинків. Тоді один із будинків було зруйновано, а поранення отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Крім того, 18 вересня російські окупанти вдарили реактивним безпілотником по людному місцю в центрі Одеси.