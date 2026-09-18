Был двойной удар. Спасатели показали последствия атаки россиян на центр Одессы

Обстрелы Одессы

Напомним, россияне уже два дня подряд массированно атакуют Одессу.

В частности, ночью 17 сентября Россия нанесла удар по городу, повредив 19-этажку и несколько частных домов. Тогда один из домов был разрушен, а ранения получили шесть человек, среди которых двое детей.

Кроме того, 18 сентября российские кафиры ударили реактивным беспилотником по людному месту в центре Одессы.