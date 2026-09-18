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Был двойной удар. Спасатели показали последствия атаки россиян на центр Одессы

20:20 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: последствия атаки РФ на Одессу (t.me/dsns_telegram)

В результате двойного российского удара по центру Одессы ранения получили 10 человек, среди которых двое сотрудников ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию и ГСЧС Украины.

Повторный удар во время спасательных работ

Российские войска нанесли повторный удар по центральной части города, когда на месте первого попадания уже работали экстренные и оперативные службы.

Вражеская атака пришлась по 11-этажному административному зданию.

Жертв среди гражданских удалось избежать благодаря тому, что к моменту первого удара люди находились в укрытии.

В результате обстрела травмировались 10 человек:

  • троих человек госпитализировали в медицинские учреждения;
  • семь подтвержденных пострадавших получили пособие на месте;
  • среди раненых - двое спасателей ГСЧС.

Пока состояние всех пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Ликвидация последствий

Из-за попадания возник пожар, охвативший несколько этажей админздания, а также повредивший транспортные средства.

Фото: последствия атаки РФ на Одессу (t.me/dsns_telegram/t.me/odeskaODA)

Для ликвидации последствий атаки ГСЧС привлекла более 70 пожарных, которые уже полностью обуздали огонь.

На месте происшествия продолжают работать психологи ГСЧС для оказания помощи людям.

По поручению руководства по координации действий на место выехал первый заместитель председателя ОВА Александр Харлов.

Обстрелы Одессы

Напомним, россияне уже два дня подряд массированно атакуют Одессу.

В частности, ночью 17 сентября Россия нанесла удар по городу, повредив 19-этажку и несколько частных домов. Тогда один из домов был разрушен, а ранения получили шесть человек, среди которых двое детей.

Кроме того, 18 сентября российские кафиры ударили реактивным беспилотником по людному месту в центре Одессы.

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