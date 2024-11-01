Був в Партії регіонів. СБУ затримала колишнього депутата-зрадника у Сумській області

Зрадником виявився 48-річний ексдепутат міськради Шостки від забороненої Партії регіонів. ФСБ завербувала його дистанційно у липні цього року.

За даними слідства, агент приховано відстежував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ, які захищають прикордонні території Сумської області. Він на авто об’їжджав місцевість та знімав фото і відео. Також зрадник випитував у знайомих потрібну інформацію.

Отримані дані він відправляв кадровому співробітнику ФСБ у Брянській області. СБУ вже встановила особу куратора.

У своїх "звітах" зрадник просив росіян якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК. СБУ затримала фігуранта за місцем проживання у Шостці. У нього вилучили мобільний телефон з доказами.

Агенту оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Його загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваний перебуває під вартою.

Фото: у Шостці викрили зрадника (ssu.gov.ua)