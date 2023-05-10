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Був конвойником. Під суд піде екс-правоохоронець з Куп'янська

Фото: колишній правоохоронець з Куп'янська піде під суд (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній правоохоронець з Куп'янська Харківської області піде під суд за співпрацю з окупантами. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, після початку вторгнення РФ колишній правоохоронець у Куп'янську погодився працювати з росіянами. Він приєднався до так званого "конвойного загону", який повинен був функціонувати на базі окупаційної міліції Куп’янська.

Колаборант охороняв незаконно затриманих українців, зокрема й учасників АТО. Також він бив та знущався з затриманих. Пізніше зрадник отримав підвищення і став одним з командиром окупаційної міліції.

Після звільнення регіону колаборант залишився у Куп'янськ та спробував переховуватися. Проте його викрили та затримали.

Колишнього правоохоронця звинувачують у держаній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). ДБР завершило досудове розслідування. Зраднику загрожує довічний термін за ґратами з конфіскацію майна.

Фото: колишній правоохоронець з Куп'янська піде під суд (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, жителя Одеси засудили до 15 років в'язниці за те, що він здавав позицій ППО у місті.

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