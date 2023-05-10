Був конвойником. Під суд піде екс-правоохоронець з Куп'янська

За даними слідства, після початку вторгнення РФ колишній правоохоронець у Куп'янську погодився працювати з росіянами. Він приєднався до так званого "конвойного загону", який повинен був функціонувати на базі окупаційної міліції Куп’янська.

Колаборант охороняв незаконно затриманих українців, зокрема й учасників АТО. Також він бив та знущався з затриманих. Пізніше зрадник отримав підвищення і став одним з командиром окупаційної міліції.

Після звільнення регіону колаборант залишився у Куп'янськ та спробував переховуватися. Проте його викрили та затримали.

Колишнього правоохоронця звинувачують у держаній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). ДБР завершило досудове розслідування. Зраднику загрожує довічний термін за ґратами з конфіскацію майна.

Фото: колишній правоохоронець з Куп'янська піде під суд (dbr.gov.ua)