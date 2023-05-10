RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Был конвойщиком. Под суд пойдет экс-правоохранитель из Купянска

Фото: бывший правоохранитель из Купянска пойдет под суд (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший правоохранитель из Купянска Харьковской области пойдет под суд за сотрудничество с оккупантами. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, после начала вторжения РФ бывший правоохранитель в Купянске согласился работать с россиянами. Он присоединился к так называемому "конвойному отряду", который должен был функционировать на базе оккупационной милиции Купянска.

Коллаборант охранял незаконно задержанных украинцев, в том числе участников АТО. Также он избивал и издевался над задержанными. Позже предатель получил повышение и стал одним из командиров оккупационной милиции.

После увольнения региона коллаборант остался в Купянск и попытался скрываться. Однако его разоблачили и задержали.

Бывший правоохранитель обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). ГБР завершило досудебное расследование. Предателю грозит пожизненный срок за решеткой с конфискацией имущества.

Фото: бывший правоохранитель из Купянска пойдет под суд (dbr.gov.ua)

Напомним, жителя Одессы приговорили к 15 годам тюрьмы за то, что он сдавал позиции ПВО в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянскколаборантгосизмена