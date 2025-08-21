Був капітаном яхти? Італійські ЗМІ з'ясували ім'я українця із справи про "Північні потоки"

Кузенцова вважають командиром яхти "Андромеда", яку 26 вересня 2022 року використали для підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", що сполучали Німеччину та Росію.

За даними слідства, на яхті "Андромеда" нібито був не тільки Кузенцов. Разом із ним там було щонайменше п'ятеро: жінка та четверо водолазів-підривників. Їхні особи наразі не встановлені, або не розголошуються.

Українець прибув на Рів'єру-Романьйола 19 серпня, офіційно - у відпустку. З ним була дружина та двоє дітей. Сім'я поселилася в туристичному селищі Сан-Клементе, "Ла Пескачча" - саме там його затримали карабінери з Ріміні на підставі європейського ордера на арешт, який видала Німеччина.

"49-річний чоловік, який, очевидно, придбав авіаквитки в Польщі для поїздки до Італії - незрозуміло, чи для себе, чи для своєї родини - відчинив двері карабінерам, які оточили курорт, отримавши наводку від відділу Sirene-Fast Міжнародної служби поліцейського співробітництва (SCIP)", - зазначає видання.

При цьому німецька сторона, схоже, знала про намір Кузенцова поїхати до Італії. Сам Кузенцов не переховувався: він використовував справжнє ім'я та прізвище, а також прибув на курорт на позашляховику з українськими номерами. Під час затримання він не вчиняв опору, зараз Кузенцова чекає судове засідання та, можливо, подальша екстрадиція до Німеччини.