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Був членом партії Путіна. У Росії раптово помер заступник гендиректора великої енергокомпанії

Фото: перший заступник гендиректора компанії "Якутськенерго" Ігор Шкурко (t.me/BILD_Russian)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії раптово помер ще один високопоставлений керівник. Перший заступник гендиректора компанії "Якутськенерго" Ігор Шкурко помер у слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Відомо, що чиновника заарештували 31 березня за підозрою в отриманні хабара розміром кількасот тисяч рублів. Після цього партія "Єдина Росія", в якій був високопоставлений керівник, поспішила призупинити його членство.

У вівторок, 4 квітня, місцеві видання з посиланням на джерела повідомили, що 49-річний Шкурко скоїв самогубство у слідчому ізоляторі в Якутську. Незабаром Управління ФСВП РФ щодо Якутії підтвердило цю інформацію, уточнивши, що ознак кримінальної смерті не виявлено.

Як пише видання, Шкурко відповідав за технічне керівництво компанією "Якутськенерго".

Нагадаємо, раніше у Росії знайшли тіло колишнього топменеджера нафтової компанії "Лукойл" Олександра Суботіна. Мільярдер помер під час сеансу у шамана.

Також в центрі Москви нібито застрелився відставний генерал ФСБ Євген Лобачов. Поліцейські, оглянувши місце події, виявили пістолет біля тіла 76-річного пенсіонера.

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