Был членом партии Путина. В России внезапно умер замгендиректора крупной энергокомпании

В России внезапно умер еще один высокопоставленный руководитель. Первый заместитель гендиректора компании "Якутскэнерго" Игорь Шкурко скончался в следственном изоляторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

Известно, что чиновника арестовали 31 марта по подозрению в получении взятки размером в несколько сотен тысяч рублей. После этого партия "Единая Россия", в которой состоял высокопоставленный руководитель, поспешила приостановить его членство.

Во вторник, 4 апреля, местные издания со ссылкой на источники сообщили, что 49-летний Шкурко совершил самоубийство прямо в следственном изоляторе в Якутске. Вскоре Управление ФСИН РФ по Якутии подтвердило эту информацию, уточнив, что признаков криминальной смерти не обнаружено.

Как пишет издание, Шкурко отвечал за техническое руководство компанией "Якутскэнерго".