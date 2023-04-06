RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Был членом партии Путина. В России внезапно умер замгендиректора крупной энергокомпании

Фото: первый заместитель гендиректора компании "Якутскэнерго" Игорь Шкурко (t.me/BILD_Russian)
Автор: Наталия Гурковская

В России внезапно умер еще один высокопоставленный руководитель. Первый заместитель гендиректора компании "Якутскэнерго" Игорь Шкурко скончался в следственном изоляторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Известно, что чиновника арестовали 31 марта по подозрению в получении взятки размером в несколько сотен тысяч рублей. После этого партия "Единая Россия", в которой состоял высокопоставленный руководитель, поспешила приостановить его членство.

Во вторник, 4 апреля, местные издания со ссылкой на источники сообщили, что 49-летний Шкурко совершил самоубийство прямо в следственном изоляторе в Якутске. Вскоре Управление ФСИН РФ по Якутии подтвердило эту информацию, уточнив, что признаков криминальной смерти не обнаружено.

Как пишет издание, Шкурко отвечал за техническое руководство компанией "Якутскэнерго".

Напомним, ранее в России нашли тело бывшего топ-менеджера нефтяной компании "Лукойл" Александра Субботина. Миллиардер умер во время сеанса у шамана.

Также в центре Москвы якобы застрелился отставной генерал ФСБ Евгений Лобачев. Полицейские, осмотрев место происшествия, обнаружили пистолет возле тела 76-летнего пенсионера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНародная партия