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Бути помітними. У поліції нагадали про необхідність носити світловідбиваючі елементи

Фото: у поліції нагадали про необхідність носити світловідбиваючі елементи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У національній поліції Волинської області зазначили, що світловідбиваючі елементи одягу, або світлоповертаючі аксесуари допоможуть пішоходам та велосипедистам бути помітнішими на дорозі у сутінках та при відключенні освітлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Волинської ОВА.

Світловідбивачі, або флікери відбиватимуть світло, тому водії зможуть вчасно побачити пішохода та зупинити автомобіль. Світловідбивачі роблять пішохода помітним у темну пору доби. Вночі у світлому одязі пішохід стає помітним за 30-75 м, а зі світлоповертаючими елементами – за 300 м.

Використовуючи світловідбивачі, пішоходи та велосипедисти на 85% знижують шанс постраждати внаслідок події.

Особливо важливо носити світловідбиваючі елементи одягу дітям. Через мале зростання водії не завжди можуть своєчасно побачити дітей-пішоходів.

Нагадаємо, вчора російські окупанти знову завдали масованого ракетного удару по Україні, залишивши цілі області без світла та води.

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