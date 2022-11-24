RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Быть заметными. В полиции напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы

Фото: в полиции напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В национальной полиции Волынской области отметили, что светоотражающие элементы одежды, или световозвращающие аксессуары помогут пешеходам и велосипедистам быть заметнее на дороге в сумерках и при отключении освещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Волынской ОВА

Светоотражатели, или фликеры будут отражать свет, потому водители смогут вовремя увидеть пешехода и остановить автомобиль. Светоотражатели делают пешехода заметным в темное время суток. Ночью в светлой одежде пешеход становится заметным за 30-75 м, а со световозвращающими элементами – за 300 м.

Используя светоотражатели, пешеходы и велосипедисты на 85% снижают шанс пострадать в результате происшествия.

Особенно важно носить светоотражающие элементы одежды детям. Из-за малого роста водители не всегда могут своевременно увидеть детей-пешеходов.

Напомним, вчера российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине, оставив целые области без света и воды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияЭлектроэнергия