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"Быть крутым - это иметь голову на плечах": Усик обратился к украинцам с важным заявлением

Среда 28 мая 2025 14:33
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"Быть крутым - это иметь голову на плечах": Усик обратился к украинцам с важным заявлением Усик обратился к украинской молодежи (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Андрей Костенко

Российские спецслужбы продолжают нацеливаться на украинских подростков, пытаясь превратить их в орудие террора. И Александр Усик призывает молодежь не поддаваться на манипуляции врага и быть бдительными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение боксера, которое он опубликовал в своем Instagram.

Что сказал Усик молодым украинцам

Боксер обратил внимание на информационную кампанию "Спали ФСБшника", в рамках которой СБУ и Национальная полиция провели онлайн-урок для школьников со всей Украины.

Детям дали четкие советы, как распознать вербовщиков и не попасть в смертельную ловушку.

"Враг заваливает молодежь предложениями "легкой подработки" - сфотографировать военный объект, поджечь авто ВСУ. Часто - "просто" принести сумку со взрывчаткой в ТЦК. А потом - взрывают "курьера"! Не дайте россиянам сделать из вас террористов-смертников! Сразу сообщайте СБУ и Нацпол о попытках завербовать вас для терактов и диверсий", - говорится в сообщении.

Усик также напомнил подросткам, что "быть крутым - это иметь голову на плечах".

"А настоящая сила - это умение оставаться верным себе и своей родной земле!" - резюмировал он.

Контакты для обращений:

  • чатбот СБУ "Спали ФСБшника" доступен по этой ссылке
  • горячая линия СБУ: 0-800-501-482
  • телефон Национальной полиции: 102

Напомним, что 19 июля 2025 года Александр Усик проведет бой-реванш с Даниэлем Дюбуа.

Поединок станет повторной встречей боксеров после резонансного боя в августе 2023 года во Вроцлаве, где Усик победил британца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ранее ИИ дал прогноз на бой Усик - Дюбуа 2: назвал победителя и сценарий нокаута.

Также мы писали, что Усик нацелился на потрясающее завершение карьеры.

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