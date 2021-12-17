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Бустерная прививка эффективна от штамма "Омикрон" на 85%, - исследование

Автор: Валерия Полищук

Исследователи из Великобритании проанализировали возможное воздействие прививки от коронавируса на штамм "Омикрон". По их словам, бустерная прививка может обеспечить около 85% защиты от тяжелого заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По данным исследователей, эффективность бустерной прививки от "Омикрона" немного меньше, чем при штамме "Дельта". Однако это означает, что дополнительная доза все равно позволит многим людям избежать госпитализации.

Исследователи говорят, что существует высокая степень неопределенности, пока не будет собрано больше реальной информации об этом новом штамме коронавируса, который быстро распространяется.

Исследования показали, что у людей, которые получили две прививки от коронавируса, способность антител уничтожать вирус снижается в 20-40 раз. ПО предварительным данным, эффективность вакцины против "Омикрона" будет снижаться.

Даже после ревакцинации защита от тяжелого заболевания, вызванного штаммом "Омикрон", может составить от 80 до 85,9%, по сравнению с 97% для "Дельта".

Напомним, штамм "Омикрон" может проявляться нетипичными симптомами. Часто первые признаки этого штамма путают с обычным ОРВИ.

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вакцинация от коронавирусаОмикронКоронавирус