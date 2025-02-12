Бустер АКБ для авто: порятунок чи тимчасове рішення

Вже не першу зиму просунуті автомобілісти возять у багажнику такий собі симпатичний девайс, що має відразу кілька модних назв: чи то бустер, чи то джамп-стартер, чи то пускач. На жаль, красиві імена не гарантують ефективної допомоги. То на що розраховувати при посадженому акумуляторі?

Навіть найретельніший власник найдосконалішого автомобіля може допустити невдачу запуску двигуна через посаджений акумулятор. Особливо взимку, особливо в мороз, особливо у міському режимі експлуатації. Тому з таким ентузіазмом зустріли автомобілісти появу цього свого роду повербанку для авто – мініатюрного акумулятора, який допоможе великій штатній батареї запустити двигун. Але тим, хто спробував цей пристрій у ділі, він надає менше оптимізму.

Як працює бустер для АКБ?

Коротко про те, що таке цей бустер і чому він, такий малий, бере на себе сміливість замінити велику батарею автомобіля. Отже, в основі пускача невеликий літій-полімерний або свинцево-кислотний акумулятор. (В особливих випадках замість акумулятора може бути використано конденсатор, який не втрачає заряд на морозі, але значно збільшує вартість пристрою).

Також у корпусі пускового пристрою є кілька електронних схем – зарядний модуль, захист від перевантажень і коротких замикань, а головне – контролер, який розподіляє енергію для запуску стартера на порції. Існують моделі бустерів, які грають роль повербанку не тільки для авто, а й для людини – з вбудованим ліхтариком, з можливістю заряджати телефони та ноутбуки.

Саме завдяки контролеру цей прилад при своїй компактності спроможний до таких подвигів, як запуск двигуна на морозі. Електроніка використовує невеличкий запас енергії "з розумом", не даючи маленькій батарейці повністю розрядитись на перших же секундах використання.

Але чудес, як відомо, не буває – принаймні, у техніці. І того мізерного заряду, який тримає у собі навіть повністю заряджений бустер, вистачає буквально на кілька коротких спроб запуску. І те за кількох умов.

Коли допоможе бустер АКБ

У вас більш-менш адекватний пусковий пристрій, а не дешева підробка – легка на вагу, з символічною ємністю вбудованого акумулятора і з тендітними клемами;

Великий акумулятор автомобіля не посаджений в нуль, а має певний залишок енергії (напруга на клемах не менше 9 – 10 вольт). Тільки лічені моделі стартерних бустерів можуть запускати двигун при геть посадженій АКБ чи за її відсутності;

Бустер не лежав цілу ніч на морозі, ви принесли його з собою з дому. Правда у тому, що зазвичай батареї бустерів не можуть ефективно працювати за низької температури;

Ви заряджали бустер не більше як півроку тому. В принципі, якісні батарейки тримають свій заряд і довше, але не взимку і не на повну кількість обіцяних спроб;

У вас не дизельне авто. А якщо дизельне, то ваш бустер належить до тих потужних моделей, які можуть запускати дизель з попередньою паузою на розігрів свічок розжарювання;

Ваш двигун сам по собі перебуває у гарному стані. Кількість спроб старту від бустера обмежена, і навіть найкращі моделі забезпечують не більше 3 – 5 спроб. Тривалість кожної прокрутки також обмежена.

Коротко

Стартовий бустер для АКБ автомобіля – пристрій корисний, і автожурналісти rbc.ua мають позитивний досвід користування ним. Але тільки за дотримання умов, про які йдеться вище. І перша серед них – що сам девайс достатньо якісний. При тому на ділі забезпечити це не просто, оскільки перевірити пристрій при покупці майже нереально, а вірити написам на упаковці можна далеко не завжди.

При підготовці статті були використані матеріали Motor, AutoBild та Bosch.