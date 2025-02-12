Бустер АКБ для авто: спасение или временное решение

Уже не первую зиму продвинутые автомобилисты возят в багажнике некий симпатичный девайс, имеющий сразу несколько модных названий: то ли бустер, то ли джамп-стартер, то ли пускатель. Увы, красивые имена не гарантируют эффективной помощи. Так на что рассчитывать при севшем аккумуляторе?

Даже самый тщательный владелец самого совершенного автомобиля может допустить неудачу запуска двигателя из-за посаженного аккумулятора. Особенно зимой, особенно в мороз, особенно в городском режиме эксплуатации. Поэтому с таким энтузиазмом встретили автомобилисты появление этого своего рода повербанка для авто - миниатюрного аккумулятора, который поможет большой штатной батарее запустить двигатель. Но тем, кто попробовал это устройство в деле, оно придает меньше оптимизма.

Как работает бустер для АКБ?

Коротко о том, что такое этот бустер и почему он, такой маленький, берет на себя смелость заменить большую батарею автомобиля. Итак, в основе пускателя небольшой литий-полимерный или свинцово-кислотный аккумулятор (в особых случаях вместо аккумулятора может быть использован конденсатор, который не теряет заряд на морозе, но значительно увеличивает стоимость устройства).

Также в корпусе пускового устройства есть несколько электронных схем - зарядный модуль, защита от перегрузок и коротких замыканий, а главное - контроллер, который распределяет энергию для запуска стартера на порции. Существуют модели бустеров, которые играют роль повербанка не только для авто, но и для человека - со встроенным фонариком, с возможностью заряжать телефоны и ноутбуки.

Именно благодаря контроллеру этот прибор при своей компактности способен на такие подвиги, как запуск двигателя на морозе. Электроника использует небольшой запас энергии "с умом", не давая маленькой батарейке полностью разрядиться на первых же секундах использования.

Но чудес, как известно, не бывает - по крайней мере, в технике. И того мизерного заряда, который держит в себе даже полностью заряженный бустер, хватает буквально на несколько коротких попыток запуска. И то при нескольких условиях.

Когда поможет бустер АКБ

У вас более-менее адекватное пусковое устройство, а не дешевая подделка - легкая на вес, с символической емкостью встроенного аккумулятора и с хрупкими клеммами;

Большой аккумулятор автомобиля не посажен в ноль, а имеет определенный остаток энергии (напряжение на клеммах не менее 9 - 10 вольт). Только считанные модели стартерных бустеров могут запускать двигатель при напрочь посаженной АКБ или при ее отсутствии;

Бустер не лежал всю ночь на морозе, вы принесли его с собой из дома. Правда в том, что обычно батареи бустеров не могут эффективно работать при низкой температуре;

Вы заряжали бустер не более полугода назад. В принципе, качественные батарейки держат свой заряд и дольше, но не зимой и не на полное количество обещанных попыток;

У вас не дизельное авто. А если дизельное, то ваш бустер относится к тем мощным моделям, которые могут запускать дизель с предварительной паузой на разогрев свечей накаливания;

Ваш двигатель сам по себе находится в хорошем состоянии. Количество попыток старта от бустера ограничено, и даже самые лучшие модели обеспечивают не более 3 - 5 попыток. Продолжительность каждой прокрутки также ограничена.

Вкратце

Стартовый бустер для АКБ автомобиля - устройство полезное, и автожурналисты rbc.ua имеют положительный опыт пользования им. Но только при соблюдении условий, о которых говорится выше. И первое среди них - что сам девайс достаточно качественный. При том на деле обеспечить это не просто, поскольку проверить устройство при покупке почти нереально, а верить надписям на упаковке можно далеко не всегда.

При подготовке статьи были использованы материалы Motor, AutoBild и Bosch.