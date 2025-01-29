Бущан залишив "Динамо" та перейшов в аравійський "Аль-Шабаб"

30-річний голкіпер гратиме у складі аравійського клубу "Аль-Шабаб", який базується у столиці країни Ер-Ріяді. Подробиці трансферу не розголошуються, але за даними Transfermarkt , "Аль-Шабаб" заплатив за українця 3 мільйони євро. Контракт розрахований на 2,5 роки – до літа 2027-го.

Бущан стане другим українським футболістом у аравійській Про-лізі. Раніше в цій країні виступав інший воротар з динамівським минулим – Максим Коваль. Він з 2018-го по 2022-й рік грав за "Аль-Фатех", за який провів 111 поєдинків.

Хто такий Георгій Бущан

Уродженець Одеси почав займатися футболом у місцевій ДЮСШ-11, згодом перебрався до академії "Динамо".

До 2016 року виступав за дубль киян, у сезоні-2017/18 дебютував у основному складі "біло-синіх". Загалом провів за "Динамо" 177 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 164 голи й 72 поєдинки грав на нуль.

У складі київського клубу став чемпіоном України в 2021 році. Двічі був володарем Кубку країни та тричі Суперкубку.

За збірну України провів 18 матчів, у яких пропустив 30 голів й зіграв три матчі на нуль. Був основним голкіпером "синьо-жовтих" на Євро-2020, де зіграв усі п'ять поєдинків команди на турнірі.