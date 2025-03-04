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Бущан з гравцями "Аль-Шабаба" відмовився від тренування: в аравійському клубі назріває бунт

Ер-Ріяд, Вівторок 04 березня 2025 16:45
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Бущан з гравцями "Аль-Шабаба" відмовився від тренування: в аравійському клубі назріває бунт Фото: Георгій Бущан (x.com/alshabab)
Автор: Андрій Костенко

Серйозні фінансові проблеми виникли в аравійського "Аль-Шабаба". Клуб, до якого нещодавно приєднався український голкіпер Георгій Бущан, заборгував гравцям чималу суму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ar Riyadiyah.

У понеділок, 3 березня, в команді з'явилися перші ознаки бунту. Через невиплати футболісти відмовилися від проведення тренування. Легіонери та місцеві гравці заздалегідь проінформували про своє рішення головного тренера – турецького фахівця Фатіха Теріма.

Футболісти поскаржилися на тримісячну затримку зарплатні, хоча керівництво клубу пообіцяло виплатити їм гроші перед матчем із "Дамаком" (2:0), який відбувся 28 лютого.

Відомо, що загалом клуб потребує 10,67 млн доларів для виплати боргів гравцям, тренерському та адміністративному штабу. Президент клубу Мохаммед Аль-Маньям наразі ніяк не коментує інцидент.

У чемпіонаті Саудівської Аравії "Аль-Шабаб" зараз іде на 6-му місці, маючи в активі 39 очок. Від лідера – "Аль-Іттіхада" команда відстає на 18 пунктів. Бущан приєднався до клубу 29 січня. За цей час він зіграв 5 матчів, в яких пропустив 10 голів.

Раніше Довбик повернувся після травми та приніс перемогу "Ромі" в Серії А.

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