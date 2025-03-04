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Бущан с игроками "Аль-Шабаба" отказался от тренировки: в аравийском клубе назревает бунт

Эр-Рияд, Вторник 04 марта 2025 16:45
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Бущан с игроками "Аль-Шабаба" отказался от тренировки: в аравийском клубе назревает бунт Фото: Георгий Бущан (x.com/alshabab)
Автор: Андрей Костенко

Серьезные финансовые проблемы возникли у аравийского "Аль-Шабаба". Клуб, к которому недавно присоединился украинский голкипер Георгий Бущан, задолжал игрокам немалую сумму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ar Riyadiyah.

В понедельник, 3 марта, в команде появились первые признаки бунта. Из-за невыплат футболисты отказались от проведения тренировки. Легионеры и местные игроки заранее проинформировали о своем решении главного тренера - турецкого специалиста Фатиха Терима.

Футболисты пожаловались на трехмесячную задержку зарплаты, хотя руководство клуба пообещало выплатить им деньги перед матчем с "Дамаком" (2:0), который состоялся 28 февраля.

Известно, что в целом клуб нуждается в 10,67 млн долларов для выплаты долгов игрокам, тренерскому и административному штабу. Президент клуба Мохаммед Аль-Маньям пока никак не комментирует инцидент.

В чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Шабаб" сейчас идет на 6-м месте, имея в активе 39 очков. От лидера - "Аль-Иттихада" команда отстает на 18 пунктов. Бущан присоединился к клубу 29 января. За это время он сыграл 5 матчей, в которых пропустил 10 голов.

Ранее Довбик вернулся после травмы и принес победу "Роме" в Серии А.

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