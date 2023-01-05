Буряту-мародеру, який потрапив у полон, влаштували очну ставку з мешканцями Чернігівської області

"Очна ставка. Бурята, який навесні минулого року знущався над мешканцями Чернігівщини, привезли на "місця бойової слави", - йдеться в повідомленні.

Судячи з відео, окупант встиг забути, як знущався з мешканців Чернігівської області під час захоплення території регіону.

Але "подвиги" російського військового, що займався знущаннями та мародерством не забули мешканці. Як каже власник одного з "обшуканих" бурятом будинків, він навіть "у шафі з трусами шукав бандерівців".