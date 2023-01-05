Буряту-мародеру, попавшему в плен, устроили очную ставку с жителями Черниговской области

"Очная ставка. Бурята, который весной прошлого года издевался над жителями Черниговщины, привезли на "места боевой славы", - говорится в сообщении.

Судя по видео, оккупант успел забыть, как издевался над жителями Черниговской области во время захвата территории региона.

Но "подвиги" российского военного, занимавшегося издевательствами и мародерством, не забыли жители. Как говорит владелец одного из "обысканных" бурятом домов, он даже "в шкафу с трусами искал бандеровцев".