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У Бурятії прорвало дамбу: росіяни оголосили надзвичайну ситуацію

Фото: у Бурятії прорвало дамбу (t.me/newbur_true)
Автор: Наталія Юрченко

Російський регіон Бурятія частково затопило через прорив дамби. Російські чиновники оголосили надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Бурятії Олексія Циденова у Telegram.

Відомо, що у Бурятії стався масштабний паводок. Через велику кількість води прорвало Хонхолойську дамбу в Мухоршибірському районі.

За словами глави Бурятії, затоплено дві ділянки федеральної траси "Улан-Уде - Чита", рух перекрито. Через підйом рівня води у річках розмито три мости.

Так званий уряд Бурятії заявив, що було затоплено будинки, жертв та постраждалих нібито немає. У Росії стверджують, що евакуювали понад 100 людей.

У затоплених районах оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

 

Подібні випадки в Росії

Нагадаємо, у квітні 2024 року російське місто Орськ Оренбурзької області затопило через прорив дамби. Російські чиновники закликали жителів міста до евакуації. Внаслідок прориву дамби були жертви.

Також нещодавно у місті Карабаш Челябінської області прорвало дамбу Кіалімського водосховища. Вода почала швидко затоплювати території.

Як передавали російські ЗМІ, внаслідок прориву багато будинків росіян пішли під воду.

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Російська ФедераціяБурятія