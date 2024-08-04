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В Бурятии прорвало дамбу: россияне объявили чрезвычайную ситуацию

Фото: в Бурятии прорвало дамбу (t.me/newbur_true)
Автор: Наталья Юрченко

Российский регион Бурятия частично затопило из-за прорыва дамбы. Российские чиновники объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова в Telegram.

Известно, что в Бурятии произошел масштабный паводок. Из-за большого количества воды прорвало Хонхолойскую дамбу в Мухоршибирском районе.

По словам главы Бурятии, затоплены два участка федеральной трассы "Улан-Удэ - Чита", движение перекрыто. Из-за подъема уровня воды в реках размыто три моста.

Так называемое правительство Бурятии заявило, что были затоплены дома, жертв и пострадавших якобы нет. В России утверждают, что эвакуировали более 100 человек.

В затопленных районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

 

Подобные случаи в России

Напомним, в апреле 2024 года российский город Орск Оренбургской области затопило из-за прорыва дамбы. Российские чиновники призывали жителей города к эвакуации. В результате прорыва дамбы были жертвы.

Также недавно в городе Карабаш Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Вода начала быстро затапливать территории.

Как передавали российские СМИ, в результате прорыва многие дома россиян ушли под воду.

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Российская ФедерацияБурятия