В Бурятии прорвало дамбу: россияне объявили чрезвычайную ситуацию
Российский регион Бурятия частично затопило из-за прорыва дамбы. Российские чиновники объявили чрезвычайную ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова в Telegram.
Известно, что в Бурятии произошел масштабный паводок. Из-за большого количества воды прорвало Хонхолойскую дамбу в Мухоршибирском районе.
По словам главы Бурятии, затоплены два участка федеральной трассы "Улан-Удэ - Чита", движение перекрыто. Из-за подъема уровня воды в реках размыто три моста.
Так называемое правительство Бурятии заявило, что были затоплены дома, жертв и пострадавших якобы нет. В России утверждают, что эвакуировали более 100 человек.
В затопленных районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Подобные случаи в России
Напомним, в апреле 2024 года российский город Орск Оренбургской области затопило из-за прорыва дамбы. Российские чиновники призывали жителей города к эвакуации. В результате прорыва дамбы были жертвы.
Также недавно в городе Карабаш Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Вода начала быстро затапливать территории.
Как передавали российские СМИ, в результате прорыва многие дома россиян ушли под воду.
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