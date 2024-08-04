В Бурятии прорвало дамбу: россияне объявили чрезвычайную ситуацию

Российский регион Бурятия частично затопило из-за прорыва дамбы. Российские чиновники объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова в Telegram.

Известно, что в Бурятии произошел масштабный паводок. Из-за большого количества воды прорвало Хонхолойскую дамбу в Мухоршибирском районе. По словам главы Бурятии, затоплены два участка федеральной трассы "Улан-Удэ - Чита", движение перекрыто. Из-за подъема уровня воды в реках размыто три моста. Так называемое правительство Бурятии заявило, что были затоплены дома, жертв и пострадавших якобы нет. В России утверждают, что эвакуировали более 100 человек. В затопленных районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.