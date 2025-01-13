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У Бурятії понад 20 вагонів потягу зійшли з колії

Фото: у Бурятії понад 20 вагонів потягу зійшли з колії (t.me/rian_ru)
Автор: Наталія Кава

Десятки вагонів вантажного потягу пішли під укіс у Бурятії. Це спричинило значні руйнування на залізничних коліях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МНС у регіоні.

Аварія сталась у районі станції Ангаракан у Муйському районі. При сході вагонів у Бурятії пошкоджено 250 метрів колії, три опори і 100 метрів контактної мережі. До ліквідації аварії залучено понад 200 працівників і два відновлювальні поїзди.

Через аварію сталась затримка низки інших потягів. За попередніми даними, з людей ніхто не постраждав, однак було розпочато кримінальну справу за статтею щодо порушення правил безпеки руху на транспорті.

 Фото: у Бурятії понад 20 вагонів потягу зійшли з колії (t.me/rian_ru)

Раніше ми писали про те, що у листопаді у Росії сталася подібна аварія. У Башкирії зійшли з рейок 22 вагони, які були завантажені вугіллям.

Також партизани здійснили диверсію на залізниці у Ростовській області Росії. Агенти партизанського руху "Атеш" спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі, яка зв'язує Росію та окуповану частину Донецької області.

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БурятіяАваріяПотяг