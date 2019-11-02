Буря в Канаде оставила без света почти миллион людей

Для ликвидации последствий непогоды потребуется как минимум сутки
На юго-западе провинции Квебек в Канаде 980 тыс. жителей остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
Отмечается, что буря унесла по крайней мере одну жизнь. В Бромонте, на южном берегу Монреаля, 63-летний мужчина погиб после того, как на него упало дерево. Он фотографировал еще одно поваленное дерево.
Еще один человек серьезно травмировался в Монреале вследствие удара вырванного ветром из здания кирпича.
Кроме того, из-за сильных ветров, которые местами достигали 90 км\ч, отменили сотни рейсов в международном аэропорту Монреаля, одном из наиболее загруженных аэропортов Канады.
В настоящее время с последствиями непогоды борются около 600 сотрудников Hydro-Quebec. Однако специалистам понадобится как минимум сутки, чтобы отреагировать на все 2100 инцидентов в регионе.
Ранее сообщалось, что в результате тропического шторма "Имельда" , который обрушился на Техас, погибли два человека.
РБК-Украина писало, что три человека погибли в результате наводнения после ливней на юге Франции.