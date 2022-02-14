Бурмич: власти крайне важно не допустить эскалации конфликта и избежать провокаций

По мнению политика, для того, чтобы напряженная обстановка разрешилась мирным путем, Украине необходимо активировать Минский процесс.

"Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников пообщался со своим коллегой, министром обороны Беларуси, и в ходе этого разговора последний уверил нас, что Беларусь не собирается делать никаких негативных шагов в сторону Украины", - сообщил нардеп.

Политик считает, что не стоит паниковать.

"Украине нужно понимать, что в конфликте, который сейчас пытаются разжечь, Россия не заинтересована. А значит, украинцам необходимо перестать разводить панику и тщательно выбирать, к чьим данным прислушиваться", - подытожил Анатолий Бурмич.