Бурміч: владі вкрай важливо не допустити ескалації конфлікту та уникнути провокацій

На думку політика, для того, щоб напружене становище вирішилося мирним шляхом, Україні необхідно активувати Мінський процес.

"Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався зі своїм колегою, міністром оборони Білорусі, і під час цієї розмови останній запевнив нас, що Білорусь не збирається робити жодних негативних кроків у бік України", - повідомив нардеп.

Політик вважає, що не варто панікувати.

"Україні потрібно розуміти, що у конфлікті, який зараз намагаються розпалити, Росія не зацікавлена. А отже, українцям необхідно перестати розводити паніку і ретельно обирати, до чиїх даних прислухатися", - підсумував Анатолій Бурміч.